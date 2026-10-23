Siswanto: Operasi Salvage KMP Batumandi Patut Dicontoh

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Namarin Siswanto Rusdi mengapresiasi pernyataan pemimpin puncak operator kapal penyeberangan pelat merah ASDP Indonesia Ferry yang menjanjikan operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal sesegera mungkin menyusul tenggelamnya KMP Batumandi pascakebakaran pada Selasa, 20/10.

"Pernyataan untuk operasi salvage (KMP Batumandi, red) patut dicontoh dan diapresiasi," ujar Siswanto Rusdi dalam rilisnya, Jumat (23/10/2026).

Menurut dia, langkah ini boleh dibilang berlarut-larut diputuskan oleh manajemen perusahaan pelayaran lainnya.

Namun, kata dia, hanya dalam hitungan beberapa belas jam setelah kebakaran feri tersebut, ASDP sudah langsung mengeluarkan kebijakan dimaksud.

"Masih hangat dalam ingatan publik bagaimana operasi salvage KM Virgo Transport 8 yang tenggelam lebih sebulan lalu belum juga dapat dieksekusi karena alasan prosedural," ujarSiswanto Rusdi.

Dia mengatakan Namarin menyakini masalahnya jauh lebih serius dari itu, dalam hal ini apakah operatornya memiliki wreck removal insurance atau tidak.

"Publik berharap ASDP cukup bonafid sehingga tantangan yang sama tidak mengganggu komitmennya untuk segera mengangkat bangkai KMP Batumandi," ujarnya.

Dalam khazanah pelayaran, wreck removal insurance, sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional Nairobi tentang Pengangkatan Bangkai Kapal (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks atau WRC) mengkover pembiayaan, antara lain pengangkatan dan pemusnahan bangkai kapal yang diwajibkan secara hukum oleh otoritas pelabuhan, undang-undang nasional, atau konvensi internasional untuk mengangkat atau memusnahkan bangkai kapal.