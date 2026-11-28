jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Selly Andriany Gantina merespons peristiwa meninggalnya SN (17), siswi SMA 7 Kota Malang, Jawa Timur, yang ddiduga disebabkan perundungan oleh teman sekolah.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan kasus tersebut merupakan peringatan keras terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia.

Selain mengungkapkan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian itu, Selly mendesak dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kasus tersebut.

“Kami memandang peristiwa ini tidak boleh hanya dilihat sebagai konflik antarremaja, melainkan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia,” kata Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi VIII DPR RI itu dalam siaran persnya, Jumat (27/11).

Sebelumnya, SN (17), seorang siswi SMA di Kota Malang, Jawa Timur, yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah remaja.

Peristiwa itu terjadi di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama (BTU), Kecamatan Kedungkandang, Rabu (25/11) malam.

Polisi menyebut bahwa korban diduga mengalami pemukulan di bagian kepala dan tendangan berulang kali oleh sejumlah remaja. Nyawa korban tak tertolong saat tiba di rumah sakit.

Terkait peristiwa itu, Selly menilai adanya persoalan serius yang perlu ditelusuri ketika kekerasan terjadi di antara anak-anak dan berujung pada hilangnya nyawa.