jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersuara keras menyikapi kasus tewasnya seorang siswi berinisial SN (17) di Kota Malang, Jawa Timur (Jatim) yang diduga akibat dianiaya.

Hal demikian dikatakan dia seperti dikutip dari takarir Instagram akun @sufmi_dasco, Jumat (27/11) ini.

"Saya mengecam segala bentuk perundungan dan kekerasan terhadap anak. Tidak ada pembenaran untuk tindakan yang menyakiti dan merendahkan mereka," kata Dasco, Jumat.

Dasco meminta dugaan kekerasan dalam kasus tewasnya SN harus diusut tuntas, karena setiap anak berhak atas rasa aman.

"Setiap anak berhak merasa aman, didengar, dan dilindungi," ujarnya.

Ketua Harian Gerindra itu turut menyampaikan duka cita atas wafatnya SN dan berharap keluarga yang ditinggalkan dikuatkan.

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"Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi segera menetapkan tersangka kasus tewasnya SN ketika bukti sudah cukup.