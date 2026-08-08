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Siswi di Pelosok Inhil Nekat Surati Kapolda Riau, Mengadu Desanya yang Terancam

Siswi di Pelosok Inhil Nekat Surati Kapolda Riau, Mengadu Desanya yang Terancam
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Potongan surat yang dikirim Nayla anak pesisir Kuala Selat kepada Kapolda Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Seorang siswi di MTS Desa Kuala Selat, Inhil, bernama Nayla Putri Hafizah (13) menyurati Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan agar pemerintah dan seluruh pihak menyelamatkan kampung halamannya yang terus terancam abrasi.

Pada surat itu Nayla memperkenalkan dirinya sebagai pelajar MTs An-Nur Kuala Selat.

Siswi di Pelosok Inhil Nekat Surati Kapolda Riau, Mengadu Desanya yang TerancamKapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat tiba di Kecamatan Concong, menggelorakan semangat kemerdekaan menjelang 17 Agustus 2026. Foto: source for JPNN.

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Ia menceritakan bahwa ayahnya merupakan kepala desa terpilih, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus guru honorer yayasan.

Dalam surat tersebut, Nayla mengisahkan bagaimana kehidupan masyarakat di desanya semakin sulit akibat abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir.

Menurut Nayla, kawasan perkebunan kelapa yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat terancam hilang akibat tanggul yang jebol dan masuknya air laut.

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Bahkan, sebagian lahan di wilayah utara desa yang sebelumnya merupakan perkebunan kini telah berubah menjadi kawasan yang tergenang air asin.

“Kondisi tersebut turut berdampak pada kehidupan warga, di mana sejumlah keluarga kehilangan mata pencaharian hingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tulis Nayla pada suratnya yang dilihat JPNN Jumat (7/8/2026).

Dalam surat tersebut, Nayla mengisahkan bagaimana kehidupan masyarakat di desanya semakin sulit akibat abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir.

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