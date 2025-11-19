Siswi Kelas 2 SD Bustanul Huda Sebut Senator Lia Istifhama Sebagai Bunda Cantik
jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPD RI Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia mendapat pujian dari Kayla, seorang siswi Kelas 2 SD Bustanul Huda, Surabaya.
Anggota DPD RI Lia Istifhama bersama pengurus Yayasan Bustanul Huda, Ketua Umum Drs. Ec. H. Moch Masykur, Ketua I Dra. Hj. Lilik Fadilah, M.Pd.I serta Kepala Sekolah Hj. Zakiya, M.Pd pada acara penyerahan program Indonesia Pintar (PIP) untuk 83 siswa SD Bustanul Huda Simokerto Surabaya, Selasa (18/11/2025). Foto: Humas DPD RI
Ning Lia dinilai “cantik dan baik hati.”
Pujian tersebut diberikan saat Ning Lia menyerahkan program Indonesia Pintar (PIP) untuk 83 siswa SD Bustanul Huda Simokerto Surabaya.
Pujian dari siswi kelas 2 SD ini menambah lekat citra "cantik" pada Ning Lia, yang juga sering dikaitkan dengan akronim "CANTIK" (Cepat, Amanah, Nyata, Tulus, Inovatif, dan Konstitusional) sebagai komitmen perjuangannya di jalur politik dan sosial kemasyarakatan.
Kepolosan siswi kelas 2 SD Bustanul Huda tergambar dari ungkapan Kayla kepada Senator Cantik Ning Lia Istifhama.
“Senang dengan kedatangan Bunda Lia yang cantik dan baik hati seperti bidadari,” ucap Kayla, Selasa (18/11/2025).
Anggota DPD RI Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia mendapat pujian dari Kayla, seorang siswi Kelas 2 SD Bustanul Huda, Surabaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Senator Nawardi Minta BPI Danantara Berhati-hati dan Transparan Mengelola Dana Publik
- Sultan Najamudin dan Para Pemikir Global Soroti Koherensi Politik dalam Aksi Iklim di COP30
- Ketua DPD RI Perkenalkan Gagasan Green Democracy di COP30 Brasil, Delegasi Negara Asing Merespons Positif
- Sultan Jadi Pembicara Kunci di COP30 Brasil, Tawarkan Gagasan Green Democracy
- Apresiasi Kinerja BGN, Senator Lia Istifhama: Distribusi Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran Kepada Pelajar di Jatim
- Lembaga Negara Pertama Lakukan Penghijauan dengan Penanaman Pohon Langka, DPD RI Sabet Rekor MURI