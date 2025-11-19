Siswi Kelas 2 SD Bustanul Huda Sebut Senator Lia Istifhama Sebagai Bunda Cantik

jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPD RI Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia mendapat pujian dari Kayla, seorang siswi Kelas 2 SD Bustanul Huda, Surabaya.

Anggota DPD RI Lia Istifhama bersama pengurus Yayasan Bustanul Huda, Ketua Umum Drs. Ec. H. Moch Masykur, Ketua I Dra. Hj. Lilik Fadilah, M.Pd.I serta Kepala Sekolah Hj. Zakiya, M.Pd pada acara penyerahan program Indonesia Pintar (PIP) untuk 83 siswa SD Bustanul Huda Simokerto Surabaya, Selasa (18/11/2025). Foto: Humas DPD RI

Ning Lia dinilai “cantik dan baik hati.”

Pujian tersebut diberikan saat Ning Lia menyerahkan program Indonesia Pintar (PIP) untuk 83 siswa SD Bustanul Huda Simokerto Surabaya.

Pujian dari siswi kelas 2 SD ini menambah lekat citra "cantik" pada Ning Lia, yang juga sering dikaitkan dengan akronim "CANTIK" (Cepat, Amanah, Nyata, Tulus, Inovatif, dan Konstitusional) sebagai komitmen perjuangannya di jalur politik dan sosial kemasyarakatan.

Kepolosan siswi kelas 2 SD Bustanul Huda tergambar dari ungkapan Kayla kepada Senator Cantik Ning Lia Istifhama.

“Senang dengan kedatangan Bunda Lia yang cantik dan baik hati seperti bidadari,” ucap Kayla, Selasa (18/11/2025).