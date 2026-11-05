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Siswi PKL di Lombok Barat Jadi Korban Pemerkosaan, Pelakunya

Siswi PKL di Lombok Barat Jadi Korban Pemerkosaan, Pelakunya
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Ilustrasi kekerasan seksual. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Seorang siswi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi korban dugaan pemerkosaan.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram sedang mendampingi proses hukum laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang siswi PKL tersebut.

Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi mengaku sedang mengupayakan pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan kondisi korban.

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"Kami sedang mencarikan psikolog untuk penanganan psikologis korban. Kami juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Polres Lombok Barat,” kata Joko, Rabu (4/11/2026).

Laporan tersebut berawal dari pengaduan seorang siswi yang sedang menjalani PKL di salah satu rumah makan di Kabupaten Lombok Barat.

Korban melaporkan dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pegawai rumah makan berinisial LTD (20).

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Kekerasan seksual itu dilaporkan terjadi pada Kamis (22/10). Saat itu, korban sedang menjalani PKL, sedangkan LTD merupakan pegawai baru di rumah makan tersebut.

Dalam memberikan pendampingan, LPA Kota Mataram juga berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Dompu.

Seorang siswi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi korban dugaan pemerkosaan.

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