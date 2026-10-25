Siswi Sekolah Rakyat Tampil Memukau di Festival Gandrung Sewu 2026

jpnn.com, BANYUWANGI - Para penari siswi tampil atraktif berbalut kostum beludru hitam berhias ornamen kuning keemasan, manik-manik, dan selendang, dengan bawahan kain batik serta mahkota omprong warna keemasan dan merah di ajang Gandrung Sewu 2026.

Mengusung tema Kembang Darmo, festival yang memasuki tahun ke-14 itu menyajikan konsep glow in the dark.

Ribuan penari gandrung yang dilengkapi instrumen khusus tampak menyala di tengah temaram pantai berlatar Selat Bali.

Pertunjukan pun semakin hidup dengan penampilan drone show dan permainan tata cahaya yang atraktif.

Sajian suasana atraksi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ini sengaja disuguhkan untuk menyasar panggung dunia.

Selain menjadi atraksi wisata, festival tersebut juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pelestarian seni tradisi Banyuwangi.

Kepala Sekolah Rakyat Banyuwangi jenjang SD dan SMP Winarno mengatakan empat siswi Sekolah Rakyat berhasil lolos seleksi mengungguli ratusan penari lain, sehingga ikut menyemarakkan ajang Gandrung Sewu 2026.

Mereka adalah Nurul Hikmah Rania Safitri kelas XII; Ervina Dwi Nanda kelas XI; Mariyani Astuti kelas XI; dan Fenita Berlian kelas VIII.