Siswi SMA Tangerang yang Hilang Sepekan Ditemukan di Cikini, Kondisinya
jpnn.com - Seorang siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, berinisial MG (16) yang hilang sejak sepekan lalu telah ditemukan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut MG ditemukan di Cikini, Jakarta Pusat.
Kombes Budi menjelaskan, siswi tersebut ditemukan oleh petugas dari Polres Metro Tangerang Kota pada Rabu sore (12/11/2025).
"Sudah (ditemukan) sore tadi oleh Polrestro Tangerang Kota di sekitar Cikini, Jakarta Pusat," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.
Walakin, Budi belum menjelaskan kronologi lengkap penemuan siswi SMA hilang tersebut.
Perwira menengah Polri itu hanya menjelaskan kondisi siswi tersebut dalam keadaan baik.
"Nanti kami 'update' lagi, Alhamdulillah siswi dalam kondisi baik," ucapnya.
Tim dari Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, sebelumnya mencari keberadaan siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, berinisial MG (16) yang hilang selama sepekan terakhir.
