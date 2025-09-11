Siswi SMAN 4 Pekanbaru Hilang di Hutan, Ditemukan 2 Hari Kemudian, Begini Kondisinya

jpnn.com, PEKANBARU - Siswi SMA Negeri 4 Pekanbaru bernama Tri Nurhayati, 17, yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Lanud Rusmin Nurjadin Pekanbaru sejak Selasa (9/9/2025) sore akhirnya ditemukan.

Dia ditemukan pada Kamis (11/9/2025) pagi dalam kondisi selamat. Nurhayati diduga mengalami hipotermia

Kejadian bermula saat korban pulang sekolah dalam keadaan sakit.

Ia sempat menolak tawaran temannya untuk pulang bersama, dengan alasan akan dijemput ibunya.

Namun, saat ibunya datang menjemput pukul 16.30 WIB, korban sudah tidak berada di lokasi.

Pencarian pertama dilakukan keluarga, guru, hingga teman-teman sekolah korban di sekitar SMP 8 Pekanbaru, termasuk ke sebuah gubuk yang biasa ditempati abangnya.

Namun hasilnya nihil. Hingga malam hari, keberadaan Tri tetap tidak diketahui.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 4 Pekanbaru, Zulfadli, menyebut hilangnya Tri sangat membingungkan.