menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Siswi SMAN 4 Pekanbaru Hilang di Hutan, Ditemukan 2 Hari Kemudian, Begini Kondisinya

Siswi SMAN 4 Pekanbaru Hilang di Hutan, Ditemukan 2 Hari Kemudian, Begini Kondisinya

Siswi SMAN 4 Pekanbaru Hilang di Hutan, Ditemukan 2 Hari Kemudian, Begini Kondisinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Korban setelah ditemukan dan dievakuasi tim Basarnas. Foto: Basarnas Pekanbaru.

jpnn.com, PEKANBARU - Siswi SMA Negeri 4 Pekanbaru bernama Tri Nurhayati, 17, yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Lanud Rusmin Nurjadin Pekanbaru sejak Selasa (9/9/2025) sore akhirnya ditemukan.

Dia ditemukan pada Kamis (11/9/2025) pagi dalam kondisi selamat. Nurhayati diduga mengalami hipotermia

Kejadian bermula saat korban pulang sekolah dalam keadaan sakit.

Baca Juga:

Ia sempat menolak tawaran temannya untuk pulang bersama, dengan alasan akan dijemput ibunya.

Namun, saat ibunya datang menjemput pukul 16.30 WIB, korban sudah tidak berada di lokasi.

Pencarian pertama dilakukan keluarga, guru, hingga teman-teman sekolah korban di sekitar SMP 8 Pekanbaru, termasuk ke sebuah gubuk yang biasa ditempati abangnya.

Baca Juga:

Namun hasilnya nihil. Hingga malam hari, keberadaan Tri tetap tidak diketahui.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 4 Pekanbaru, Zulfadli, menyebut hilangnya Tri sangat membingungkan.

Siswi SMA Negeri 4 Pekanbaru Tri Nurhayati, 17, yang dilaporkan hilang di hutan Lanud Rusmin Nurjadin Pekanbaru sejak Selasa (9/9/2025) sore akhirnya ditemukan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI