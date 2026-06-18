Siswi SMAN 6 Jakarta Terjatuh dan Terlindas Bus Akibat Kabel, Begini Kronologinya

jpnn.com, JAKARTA - Siswi kelas X SMA Negeri 6 Jakarta berinisial NAP meninggal dunia akibat terjatuh dari motor yang tersangkut kabel seling dan terlindas bus sekolah di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Camat Kebayoran Baru Rachmat Mulyadi membeberkan kronologi kecelakaan itu.

"Awal kejadian itu pagi hari sekitar jam 05.30 WIB. Ketika ada pengendara sepeda motor berboncengan melintas di Jalan Lauser. Kebetulan, bertempat tinggal di daerah Ciledug, mengantar anak sekolah," kata Rachmat kepada wartawan, Kamis.

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Dia mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB, saat sepeda motor yang ditumpangi korban melintas di lokasi kejadian.

Setang motor tersebut diduga tersangkut kabel yang melintang dan menjorok ke badan jalan sehingga kendaraan oleng dan pengendaranya terjatuh.

"Ketika melewati Jalan Lauser, persis di depan taman, ada kabel yang melintang, agak menjorok ke jalan, sehingga setang motor pengendara tersebut jadi nyangkut, kemudian oleng, sehingga jatuh, dan pada saat jatuh itu, yang dibonceng menjadi korban meninggal dunia," papar Rachmat.

Menurut dia, terdapat informasi bahwa setelah terjatuh, kendaraan tersebut sempat bersenggolan dengan bus sekolah.

Namun, penyebab pasti kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, dan penanganan kecelakaan telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan.