Sita 46,9 Kg Sabu-sabu, Polda Riau Kejar Bandar Besar hingga Jaringan Internasional

jpnn.com, PEKANBARU - Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terus mengembangkan kasus penyitaan 46,93 kilogram sabu senilai Rp84,49 miliar.

Tidak hanya memburu pemasok, Polda Riau kini menelusuri pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan peredaran narkotika lintas negara, termasuk kemungkinan menjerat pelaku dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua pria berinisial AFF (32) dan NS (32), yang merupakan warga Binjai, Sumatera Utara.

Keduanya diduga terlibat dalam peredaran narkotika yang kini masih dikembangkan penyidik.

Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat mengatakan barang bukti yang diamankan mencapai 46.934,16 gram atau sekitar 46,93 kilogram sabu.

Nilai narkotika tersebut diperkirakan mencapai Rp84.491.000.000.

“Kalau melihat barang bukti yang kita sita hari ini, jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp84,491 miliar,” kata Arman dalam konferensi pers di Mapolda Riau Selasa (20/10).

Arman menjelaskan operasi pengungkapan kasus tersebut telah berlangsung sejak 2 Oktober 2026.