Sita Rokok dan MMEA Ilegal Senilai Rp678 Juta, Bea Cukai Purwakarta Tegaskan Ini
jpnn.com, PURWAKARTA - Sebanyak 438.200 batang rokok ilegal dan 28,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal disita dalam tiga penindakan.
Nilai barang bukti seluruhnya diperkirakan mencapai Rp678 juta dengan potensi kerugian negara sebesar Rp355 juta.
Ketiga penindakan tersebut dilaksanakan Bea Cukai Purwakarta pada 26–29 Oktober 2026.
Penindakan pertama dilaksanakan Bea Cukai Purwakarta bersama Satpol PP Kabupaten Subang pada Senin (26/10).
Penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat, dan ditindaklanjuti oleh tim gabungan dengan melakukan operasi di sebuah warung di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Dari lokasi tersebut, petugas menemukan dan mengamankan 13 ribu batang rokok yang tidak dilekati pita cukai.
Kemudian pada Rabu (28/10), Bea Cukai Purwakarta kali ini menindak 64.000 batang rokok ilegal yang diangkut dalam bus umum di KM 93 Tol Cipali arah Jakarta.
Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal yang memanfaatkan jalur transportasi antardaerah.
Bea Cukai Purwakarta menyita 438.200 batang rokok dan 28,8 liter MMEA ilegal yang seluruhnya diperkirakan senilai Rp678 juta dalam tiga penindakan
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