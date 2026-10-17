Siti Badriah Akhirnya Ungkap Alasan Suami Jalani Vasektomi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Siti Badriah buka suara mengenai keputusan suaminya, Krisjiana Baharudin, memilih menjalani vasektomi.

Dia mengatakan bahwa keputusan tersebut berasal dari keinginan suami. Keduanya sepakat tidak menambah momongan setelah dikaruniai dua anak.

“Sebenarnya itu keinginan dari Kris sendiri. Kris sendiri pengin dia vasektomi karena kan apa, akunya juga sudah enggak mau hamil lagi,” kata Siti Badriah saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Penyanyi kelahiran Bekasi, Jawa Barat, 11 November 1991 itu mengaku sudah merasa cukup dengan dua anak.

Siti Badriah pun menyampaikan keinginannya tersebut kepada suami.

“Aku sudah dua, terus aku bilang sama Kris kayak, aku kayaknya sudah selesai deh. Sudah di sini saja, sudah dua anak saja cukup,” tutur penyanyi yang karib disapa Sibad itu.

Sibad juga mengungkapkan kekhawatirannya jika harus menggunakan alat kontrasepsi.

Dia takut dirinya tidak cocok dengan metode (KB) yang digunakan.