Siti Fauziah Apresiasi Pemahaman Kebangsaan Peserta LCC Empat Pilar MPR 2026 di Riau
jpnn.com, PEKANBARU - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mengaku terkesan dengan wawasan kebangsaan para peserta dalam seleksi Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Pekanbaru, Sabtu (25/4).
Perempuan yang akrab disapa Ibu Titi itu tidak hanya hadir, tetapi juga didapuk sebagai salah satu juri dalam ajang yang diikuti sembilan sekolah menengah atas se-Riau tersebut.
“Saya melihat mereka cukup bagus hafalannya, dan yang menarik mereka juga tampak memahami bahkan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun masih ada terlihat didominasi satu orang dalam tim, secara keseluruhan sudah cukup baik,” kata Titi.
Dia juga memberikan apresiasi kepada para peserta yang telah berhasil lolos hingga tahap final tingkat provinsi.
Dari total 116 sekolah yang mengikuti seleksi, hanya sembilan sekolah yang berhasil melaju.
“Artinya, mereka semua adalah pilihan, sudah teruji. Itu sudah satu prestasi. Jadi, saya tekankan jangan berkecil hati kalau nanti hanya satu sekolah yang berangkat ke Jakarta,” ujarnya.
Menurut Titi, ajang LCC Empat Pilar MPR tidak semata-mata tentang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menumbuhkan sportivitas di antara peserta.
“Ini bukan sekadar lomba, tapi juga untuk silaturahmi. Kompetisi harus tetap sportif dan menjaga persatuan. Karena nanti yang mewakili ke tingkat nasional bukan hanya nama sekolah, tetapi nama provinsi,” pesannya.
Plt Sekjen MPR Siti Fauziah hadir menjadi salah satu juri dalam seleksi LCC Empat Pilar MPR 2026 tingkat Provinsi Riau
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pembunuhan Nenek di Pekanbaru Terekam CCTV, Menantu Diduga Terlibat
- Lestari Moerdijat Sebut Daerah Harus Siap Hadapi PJJ yang Kian Meluas
- Wakil Ketua MPR Ingatkan Kesehatan Perempuan Menentukan Arah Masa Depan Bangsa
- Waka MPR Perkuat Diplomasi Infrastruktur dengan MOLIT Korea Selatan
- Cegah Korupsi yang Makin Marak, Efektivitas Tupoksi Itjen Harus Ditingkatkan
- Ibas Dorong Kerja Sama RI–Korsel di Bahasa, Budaya, dan Generasi Muda