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Siti Fauziah Gemakan Semboyan Izakod Bekai Izakod Kai di LCC 4 Pilar MPR Papua Selatan

Siti Fauziah Gemakan Semboyan Izakod Bekai Izakod Kai di LCC 4 Pilar MPR Papua Selatan
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Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah (tengah) saat membuka LCC Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Provinsi Papua Selatan di Hotel Halogen, Kelapa Lima, Merauke, Sabtu (18/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, MERAUKE - Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menggemakan semboyan 'Izakod Bekai Izakod Kai' saat membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Provinsi Papua Selatan di Hotel Halogen, Kelapa Lima, Merauke, Sabtu (18/7).

Semboyan itu mengilhami pelaksanaan LCC Empat Pilar MPR sebagai kegiatan rangkaian dalam menyambut HUT Ke-81 Republik Indonesia.

Siti Fauziah mengungkapkan 'Izakod Bekai Izakod Kai' adalah semboyan khas Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang berasal dari Suku Marind.

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Siti Fauziah Gemakan Semboyan Izakod Bekai Izakod Kai di LCC 4 Pilar MPR Papua Selatan

Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

Artinya adalah 'Satu Hati, Satu Tujuan' atau 'Satu Jiwa Satu Tujuan'.

“Izakod Bekai Izakod Kai. Apalagi perwakilannya itu banyak dari mana-mana, ada Merauke, Mappi, Asmat, Boven Digoel. Tapi tetap hidup rukun. Ini adalah bukti empat pilar sudah mendarah daging dan semoga ini bisa diamalkan terus dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Siti Fauziah.

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Siti Fauziah juga mengingatkan para peserta untuk tidak terburu-buru dalam menjawab pertanyaan jika soal disampaikan belum lengkap oleh MC.

Dia juga bangga dengan sembilan sekolah yang berhasil lolos hingga ke seleksi tingkat provinsi dari tingkat kabupaten.

Izakod Bekai Izakod Kai adalah semboyan khas Kabupaten Merauke yang berasal dari Suku Marind yang artinya satu hati, satu tujuan atau satu jiwa satu tujuan

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