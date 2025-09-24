Siti Fauziah Harap Lomba Karya Jurnalistik MPR Pacu Semangat Kreativitas Wartawan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menghadiri penganugerahan pemenang Lomba Karya Jurnalistik Tulis dan Foto MPR RI 2025, Selasa (23/9).

Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dalam rangka memperingati Hari Konstitusi dan HUT MPR.

Acara yang digelar di Lobi Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu turut dihadiri Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Anies Mayangsari Muninggar, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas Setjen MPR Rosando, Ketua KWP Ariawan, serta para peserta lomba dan wartawan baik media cetak, online dan elektronik.

Sekjen Siti Fauziah dalam sambutannya menyebut lomba yang diikuti para wartawan dari berbagai media massa ini sebagai wujud kolaborasi dan sinergi MPR dengan wartawan yang bertugas di lingkungan parlemen.

Ibu Titi sapaan akrab Siti Fauziah berharap lomba ini dapat memacu semangat kreativitas rekan-rekan wartawan di KWP untuk terus meningkatkan kualitas karyanya.

"Semoga kolaborasi yang selama ini terjalin baik antara MPR dan para wartawan bisa terus diperkuat,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi kualitas karya yang dilombakan yang mengangkat tema seputar kegiatan MPR.

“Karya-karya yang masuk luar biasa. Bagi yang berhasil meraih juara, pertahankan dan tingkatkan prestasinya. Bagi yang belum, jangan berhenti berkarya dan terus kembangkan kreativitas,” pesannya.