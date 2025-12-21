menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Siti Fauziah Lantik Heri Herawan sebagai Deputi Administrasi Setjen MPR, Ini Pesannya

Siti Fauziah Lantik Heri Herawan sebagai Deputi Administrasi Setjen MPR, Ini Pesannya

Siti Fauziah Lantik Heri Herawan sebagai Deputi Administrasi Setjen MPR, Ini Pesannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah saat memimpin pelantikan Deputi Bidang Administrasi, jabatan fungsional, sekaligus menganugerahkan Satyalencana kepada 79 pegawai Setjen MPR di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (19/12/2025). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR menggelar upacara pelantikan Deputi Bidang Administrasi, jabatan fungsional, sekaligus menganugerahkan Satyalencana kepada 79 pegawai Setjen MPR.

Pelantikan digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (19/12/2025).

Acara tersebut dihadiri para pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan Setjen MPR.

Baca Juga:

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah memimpin langsung upacara pelantikan.

Siti Fauziah Lantik Heri Herawan sebagai Deputi Administrasi Setjen MPR, Ini Pesannya

Dia melantik Heri Herawan sebagai Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR.

Baca Juga:

Sebelumnya, Heri menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI.

Plt Sekjen MPR Siti Fauziah menegaskan jabatan Deputi Administrasi memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan jabatan struktural sebelumnya.

Setjen MPR RI menggelar pelantikan deputi administrasi, jabatan fungsional dan menganugerahkan Satyalencana kepada 79 pegawai

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI