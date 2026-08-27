Siti Fauziah Soroti Kejutan DKI dan Dominasi Kalimantan di Grand Final LCC Empat Pilar MPR

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mengapresiasi pelaksanaan Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Nasional yang berlangsung lancar.

Menurut Siti Fauziah, perhelatan tahun ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam memahami nilai-nilai Empat Pilar MPR, tetapi juga menghadirkan kejutan dengan masuknya perwakilan DKI Jakarta ke babak final serta dominasi peserta dari Pulau Kalimantan.

Pernyataan tersebut disampaikan Siti Fauziah seusai penyelenggaraan Grand Final LCC Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Nasional di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

“Alhamdulillah, kegiatan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tahun 2026, Grand Final-nya sudah selesai. Saya sangat bangga kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar,” ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Dia menilai LCC Empat Pilar tidak sekadar menjadi ajang kompetisi pengetahuan antarpelajar, tetapi juga menjadi sarana untuk memperluas pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan sehari-hari.

Siti Fauziah menilai terdapat perkembangan positif dalam pola pertanyaan maupun kemampuan peserta pada LCC tahun ini.

Para peserta tidak lagi hanya dituntut menghafal materi, tetapi juga harus mampu menalar, memahami substansi persoalan, serta menghubungkannya dengan implementasi nilai-nilai Empat Pilar.

Dia mengaku salut dan bangga karena peserta, baik soal hafalan, nalar, maupun implementasi dalam kehidupan sehari-hari, bisa dijawab dengan baik sekali oleh para peserta.