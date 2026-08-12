Siti Fauziah Tegaskan Pentingnya Sinergi Bakohumas Perkuat Publikasi Sidang Tahunan MPR

jpnn.com, JAKARTA - Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menegaskan pentingnya memperkuat sinergi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) kementerian dan lembaga dalam memastikan informasi mengenai Sidang Tahunan MPR 2026 dapat diterima masyarakat secara utuh, akurat, dan mudah dipahami.

Penegasan tersebut disampaikan Siti Fauziah saat memberikan sambutan dalam Forum Tematik Bakohumas MPR dengan tema 'Sinergi Bakohumas dalam Mendukung Publikasi Sidang Tahunan MPR yang Informatif, Kolaboratif, dan Kredibel' di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Siti Fauziah, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi komunikasi publik menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2026.

Sinergi antarhumas kementerian dan lembaga dinilai penting di tengah derasnya arus informasi di era digital.

“Tema ini dipilih untuk memperkuat kolaborasi komunikasi publik sehingga setiap informasi mengenai Sidang Tahunan MPR dapat diterima masyarakat secara utuh,” kata Siti Fauziah.

Dia mengatakan masyarakat saat ini tidak hanya memperoleh informasi melalui media arus utama, tetapi juga melalui berbagai platform media sosial.

Kondisi tersebut membuat peran humas pemerintah semakin strategis dalam memastikan informasi yang beredar memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini yang sangat berpengaruh sekarang ini. Kami mengadakan Bakohumas ini setiap tahun, biasanya menjelang sidang, karena kami ingin informasi mengenai sidang itu bisa diterima oleh masyarakat secara utuh,” terangnya.