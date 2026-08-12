Siti Fauziah Temui Jokowi di Solo, Bawa Undangan Sidang Tahunan MPR

jpnn.com, SOLO - Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Rabu (12/8).

Pada pertemuan yang berlangsung di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo itu, Siti Fauziah menjelaskan kedatangannya menjalankan amanat atau menjadi utusan dari Ketua MPR untuk menyampaikan undangan secara resmi kepada Presiden ke-7 RI itu untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026.

“Kami dari MPR RI, saya selaku Plt Sekretaris Jenderal MPR mendapat amanat dari Pimpinan MPR untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Ke-7 Joko Widodo untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat, 14 Agustus 2026,” kata Siti Fauziah dalam keterangannya, Rabu (12/8).

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Agenda utama Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD meliputi pidato Ketua MPR, pidato Ketua DPD, serta pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga negara.

Menurut Siti Fauziah, Presiden ke-7 RI itu menyatakan akan menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2026.

“Beliau menyampaikan insyaallah hadir menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Insyaallah beliau hadir,” ujarnya.

Wanita pertama yang menjadi Sekretaris Jenderal MPR itu menambahkan undangan untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD ini disampaikan kepada Jokowi sebagai bagian dari agenda penyampaian undangan kepada presiden dan wakil presiden terdahulu.

“Kami juga menyampaikan undangan secara resmi kepada semua presiden dan wakil presiden terdahulu untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD ini,” pungkasnya. (mrk/jpnn)