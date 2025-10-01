Siti Nurhaliza Masih Awet Muda Pada Usia 46 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Di usia 46 tahun, Siti Nurhaliza masih tampak muda.

Dia mengaku hal itu tidak lepas dari kebiasaannya merawat diri dan berolahraga.

Penyanyi asal Malaysia itu menuturkan bahwa dia rutin menggunakan produk perawatan kulit dan selalu berusaha berpikir positif.

Baca Juga: Siti Nurhaliza Membawa Pesan dari Warga Malaysia untuk Indonesia

"Biasanya kalau diri kita ini positif terpancar happy lah, ada masalah pun happy aje lah," katanya dalam acara temu media di Jakarta, Selasa (30/9).

Pelantun lagu "Bukan Cinta Biasa" itu juga aktif berolahraga.

"Saya juga aktif sebenarnya senaman itu Muay Thai padat saya, saya juga gym atau weight training, bersepeda. Jadi, sebenarnya itu yang buat saya semangat aktif," katanya.

Baca Juga: Duet Dadakan Siti Nurhaliza dan Afgan di Panggung Pestapora Bikin Penonton Gemas

Siti Nurhaliza kembali ke belantika musik Indonesia dengan meluncurkan lagu "Menamakanmu Cinta" berkolaborasi dengan musisi Ade Govinda.

"Liriknya sendiri memang memberikan maksud yang sangat positif. Jadi, bisa digunakan untuk yang membawa kasih sayang boleh ditunjukkan untuk semua," katanya.