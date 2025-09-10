Siti Nurhaliza Membawa Pesan dari Warga Malaysia untuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Malaysia Dato Sri alias Siti Nurhaliza menghibur penonton dalam festival musik di Pestapora 2025 di Gambir Expo, pada Minggu (7/9).

Pada kesempatan tersebut, Siti Nurhaliza mengaku antusias bertemu dengan para penggemar Indonesia setelah sekian lama.

Di sela penampilannya, Siti Nurhaliza menyampaikan kedatangannya bukan sekadar untuk tampil bernyanyi di atas panggung.

Dia juga membawa pesan cinta dari negaranya untuk masyarakat Indonesia, yang belakangan ini tengah tidak baik karena berbagai kondisi.

"Saya sebenarnya membawa pelukan rakyat Malaysia untuk Anda semua," kata Siti Nurhaliza.

Pernyataan tersebut lantas mendapat sorak dan tepuk riuh penonton yang hadir menyaksikan penampilan Siti Nurhaliza di Pestapora.

Pemilik lagu Bukan Cinta Biasa tersebut meyakini hubungan kedekatan Indonesia dan Malaysia sangat erat.

Dia mengaku selalu merasa disambut antusias setiap kali mampir untuk menemui penggemar di Indonesia di berbagai perhelatan.