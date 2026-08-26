Siti Si Vampir, Dua Perempuan Beda Nasib

jpnn.com, JAKARTA - Film komedi terbaru garapan sutradara Rahabi Mandra, Siti Si Vampir, merilis sebuah teaser trailer.

Video tersebut menampilkan dua perempuan muda dengan beda nasib bertemu. Saat Satine Zaneta yang jadi tukang angkat galon tinggal di rusun, bertemu dengan Shania Gracia yang punya mobil mewah dan kehidupan nyaman, berniat untuk menjalani kehidupan ‘tukar nasib’.

Peristiwa itu ditampilkan dalam official teaser trailer film Siti Si Vampir yang diproduksi oleh Viddsee bekerja sama dengan Bahagia Tanpa Drama.

Satine memerankan karakter Siti, perempuan muda yang harus menjalani hidup serba kurang di sebuah rusun, bersama teman tukang AC-nya, Dudi (Ajil Ditto).

Suatu ketika, Shania Gracia, seorang selebritas datang ke rusun Siti. Dia tengah mencari satu orang yang mau bertukar nasib secara singkat dengan kehidupannya.

Namun, di tengah itu, Siti justru digigit oleh vampir tampan Nakula (Ciccio Manassero). Siti pun berubah jadi vampir, tetapi justru kenyataan baru itu ditertawakan oleh Dudi.

“Vampir enggak ada yang miskin,” kata Dudi yang diperankan Ajil Ditto.

Mengangkat kisah drama komedi urban yang menyoroti perbedaan kelas sosial dan ekonomi, Siti Si Vampir hadir sebagai sajian fresh dengan konsep vampir lokal.