Siti Si Vampir Hadirkan Ketimpangan Sosial Lewat Komedi Satire

jpnn.com, JAKARTA - Film drama komedi yang berjudul Siti Si Vampir akhirnya merilis trailer menjelang tayang di bioskop.

Trailer film garapan sutradara Rahabi Mandra itu memperlihatkan drama-komedi yang menampilkan perbedaan kelas sosial anak muda, ketika ada yang harus hidup susah dan tinggal di rusun, tapi ada anak muda lain yang bisa pamer kemewahan.

Official trailer Siti Si Vampir juga menampilkan cuplikan kisah film yang lebih utuh, saat Siti, yang diperankan Satine Zaneta berubah menjadi seorang vampir, ketika digigit oleh vampir elit, Nakula, yang diperankan oleh Ciccio Manassero.

Sejak itulah kehidupan Siti berubah. Siti yang telah lama mengeluh hidup susah dan jadi tukang galon, tiba-tiba menemukan kesempatan untuk mengubah hidupnya.

Dia tidak perlu lagi bersusah payah seperti temannya, Dudi (Ajil Ditto), tukang AC. Namun, untuk mendapat kemewahan hidup, Siti harus menjadi vampir selamanya. Keputusan apa yang akan diambil oleh Siti, apakah dirinya bakal menjadi vampir dan meninggalkan dunia manusia selamanya?.

Sementara itu, official poster film Siti Si Vampir juga turut menampilkan jajaran pemeran. Selain melibatkan Satine Zaneta, Ajil Ditto, Ciccio Manassero, dan Shania Gracia, film itu juga dibintangi oleh Nugie dan Kimberly Ryder.

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Bagi Rahabi Mandra, jajaran pemeran dalam film Siti Si Vampir juga unik. Satine, menjadi salah satu bintang muda generasi pemeran Indonesia yang tengah berkembang dengan proyek-proyek film terdahulu yang menantang.

Ajil Ditto juga telah teruji dengan berbagai genre dalam filmografinya, Ciccio, yang sebelumnya lekat dengan persona vampir, kini kembali lagi dengan sisi tersebut, dan Shania Gracia, yang sebelumnya lebih populer dari panggung musik bersama grup idol JKT48, kini semakin serius di depan layar.