Situasi Belum Aman, Laga Meksiko Vs Inggris Ditunda

jpnn.com - MEXICO CITY - Superbig match di 16 Besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko vs Inggris ditunda.

Laga yang akan digelar di Mexico City Stadium, Mexico City itu seharusnya kick off Senin (6/7) pagi WIB ini mulai pukul 07.00.

Namun, FIFA memutuskan untuk menundanya lantaran situasi belum aman.

"Karena kondisi cuaca buruk di Mexico City, termasuk risiko yang disebabkan oleh petir di sekitar stadion, kick-off pertandingan 16 Besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Inggris ditunda hingga pukul 19.00 waktu setempat (sekitar pukul 08.00 WIB)," bunyi pernyataan di halaman FIFA.

"Keselamatan dan keamanan semua individu adalah prioritas FIFA. Kami berterima kasih kepada semua penggemar atas pengertian dan kerja sama mereka," bunyi pernyataan di halaman FIFA.

Ini untuk kedua kalinya laga yang melibatkan Meksiko di Piala Dunia 2026 ditunda karena situasi belum aman.

Sebelumnya, di 32 Besar, Meksiko vs Ekuador juga ditunda karena kondisi serupa. Setelah laga digelar, Meksiko menang. (fifa/jpnn)

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