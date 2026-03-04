Situasi Global Memanas, Kapolri Listyo: Indonesia Harus Solid

menu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (4/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang terus memanas memicu kekhawatiran global. 

Ketegangan di kawasan Timur Tengah bukan hanya berdampak pada stabilitas keamanan regional, tetapi juga berimbas pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia. 

Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat merespons situasi tersebut dengan memperkuat konsolidasi nasional dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya persatuan dalam menghadapi dampak dinamika global.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (4/3/2026).

"Saya berterima kasih acara ini merupakan bentuk bagaimana masyarakat Jawa Barat bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Tentunya selalu menjadi pesan kita bahwa situasi yang sedang kita hadapi, dampak global yang kita hadapi ini membutuhkan kebersamaan," kata Listyo.

"Persatuan itu kunci utama stabilitas kamtibmas tetap terjaga," lanjutnya. 

Menurut dia, konflik global antara perang Iran - Amerika bukan sekadar isu luar negeri. 

