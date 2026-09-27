Situasi HAM Papua Disuarakan di PBB, Senator Filep Minta Presiden Prabowo Bertindak Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Situasi HAM di Papua terus menjadi perhatian internasional. Pernyataan Kepulauan Solomon di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai situasi HAM di Papua harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.

Kepulauan Solomon kembali menyampaikan keprihatinan terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua dan menyerukan agar Komisioner Tinggi PBB untuk HAM dapat melakukan kunjungan guna memperoleh verifikasi secara independen.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum mengatakan pemerintah perlu segera merespons akar persoalan di Papua secara komprehensif.

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Menurut Filep, dari perspektif politik internasional, perkembangan ini perlu dipahami secara hati-hati. Pasalnya, isu Papua semakin masuk ke dalam percakapan politik kawasan Pasifik.

Pada September 2026, para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) kembali menegaskan dukungan terhadap kunjungan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB ke provinsi-provinsi Papua dan mendorong Indonesia memfasilitasi kunjungan tersebut.

Bahkan, dalam keputusan MSG yang dilaporkan PACNEWS, status Indonesia sebagai Associate Member disebut akan ditinjau pada 2027 apabila langkah yang diminta terkait kunjungan tersebut tidak dilakukan.

“Ini menunjukkan bahwa isu Papua memiliki dimensi regional. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu menunjukkan secara konkret bahwa persoalan HAM di Papua ditangani melalui mekanisme hukum, institusi nasional dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Filep, Sabtu (26/9/2026).

Dia menekankan setiap laporan tetap harus diverifikasi berdasarkan fakta. Komnas HAM mencatat 42 peristiwa konflik dan kekerasan bersenjata di Papua sepanjang semester I 2026, dengan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka. Dari korban meninggal, 43 merupakan warga sipil, delapan anggota TNI/Polri dan delapan anggota kelompok sipil bersenjata.