Situasi Jakarta Kondusif, Pramono Perintahkan Cabut Instruksi WFH
jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan dinas terkait untuk mencabut instruksi pemberlakuan work from home atau WFH (bekerja dari rumah) bagi para pekerja lantaran kondisi Jakarta pascademo sudah berangsur pulih dan aman.
“Karena kondisinya sudah menjadi normal, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk instruksinya itu dicabut,” ucap Pramono Anung di Balai Kota, pada Rabu (3/9).
Pramono melihat kondisi di masyarakat sudah normal kembali, bahkan seluruh transportasi sudah berjalan dengan normal.
"Hari ini saya tetap menjalankan bagi seluruh ASN DKI Jakarta tetap naik transportasi umum, dan upacara yang dilangsungkan pagi ini," ungkapnya.
Politikus senior PDI Perjuangan itu menuturkan transportasi umum di Jakarta, baik Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, Jaklingko, dan sebagainya, sudah berjalan normal.
“Untuk perbaikan, seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan akan bisa diselesaikan sampai dengan hari Senin tanggal 8 (September),” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan WFH bagi pekerja pada Senin (1/9) dan Selasa (2/9).
Kebijakan itu lantaran kondisi dan situasi yang kurang kondusif pascademo. (mcr4/jpnn)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meniadakan work from home (bekerja dari rumah) untuk pekerja ibu kota.
