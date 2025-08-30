Situasi Masih Bergolak, Prabowo Sebaiknya Urungkan Kunjungan ke China

menu
Massa aksi demo 28 Agustus 2025 saat bentrok dengan petugas kepolisian di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto disarankan mengurungkan niat melakukan kunjungan ke China di tengah gelombang demonstrasi masyarakat yang meluas di berbagai kota Indonesia.

Saran disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal.

Situasi Masih Bergolak, Prabowo Sebaiknya Urungkan Kunjungan ke ChinaPresiden Prabowo subainto berdialog dengan kedua orang tua Affan Kurniawan, di rumah duka Jalan Blora, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2025). Kepala Negara menyampaikan secara langsung duka cita atas tragedi kecelakaan yang menimpa pengendara ojol di tengah aksi demonstrasi. (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo)

Menurut Dino, kunjungan Presiden RI di China dapat diwakilkan saja oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

"Mengingat situasi panas yang masih bergolak, hati rakyat yang sedang pedih dan gelisah, saya anjurkan Presiden @Prabowo BATALKAN kunjungan ke Tiongkok minggu depan," kata Dino di media sosial X, dipantau Sabtu (30/8/2025).

Dino menilai saat ini adalah momen yang tepat bagi seorang presiden "perlu berada di tanah air di tengah rakyatnya yang sedang galau".

"Keluar negeri sekarang ini tidak penting," lanjut Dino yang juga merupakan mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu.

Demonstrasi di Gedung DPR/MPR pada Kamis (20/8/2025) yang berakhir ricuh berujung pada tewasnya pengendara ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21).

