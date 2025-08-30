Situasi Masih Bergolak, Prabowo Sebaiknya Urungkan Kunjungan ke China
jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto disarankan mengurungkan niat melakukan kunjungan ke China di tengah gelombang demonstrasi masyarakat yang meluas di berbagai kota Indonesia.
Saran disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal.
Menurut Dino, kunjungan Presiden RI di China dapat diwakilkan saja oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono.
"Mengingat situasi panas yang masih bergolak, hati rakyat yang sedang pedih dan gelisah, saya anjurkan Presiden @Prabowo BATALKAN kunjungan ke Tiongkok minggu depan," kata Dino di media sosial X, dipantau Sabtu (30/8/2025).
Dino menilai saat ini adalah momen yang tepat bagi seorang presiden "perlu berada di tanah air di tengah rakyatnya yang sedang galau".
"Keluar negeri sekarang ini tidak penting," lanjut Dino yang juga merupakan mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu.
Demonstrasi di Gedung DPR/MPR pada Kamis (20/8/2025) yang berakhir ricuh berujung pada tewasnya pengendara ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21).
