Situasi Mees Hilgers Memanas, NEC Menggoda, FC Twente Belum Mau Lepas

jpnn.com - Meski sudah lama tak mendapat menit bermain di FC Twente, Mees Hilgers justru menarik perhatian klub lain di Eredivisie.

NEC Nijmegen kabarnya tertarik memboyong bek Timnas Indonesia itu untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan.

Mees Hilgers Dinilai Cocok Gabung NEC Nijmegen

Ketertarikan itu diungkap langsung oleh Direktur Teknik NEC Nijmegen Carlos Aalbers yang menilai Hilgers memiliki karakter permainan ideal untuk sistem pertahanan timnya.

"Mees Hilgers akan sangat cocok dengan kami," ujar Aalbers kepada Twente Insite.

Menurut Aalbers, pihaknya bahkan telah melakukan kontak langsung dengan Direktur Teknik FC Twente, Jan Streuer.

"Kami memang tertarik, tetapi Twente sudah menegaskan sikapnya. Mereka ingin Hilgers memperpanjang kontrak terlebih dahulu," ungkap Aalbers.

Hanya Lewat Skema Penjualan

Twente kabarnya hanya akan membuka peluang negosiasi jika Hilgers lebih dahulu memperpanjang kontraknya, langkah yang justru bisa membuat harga sang pemain melambung.

"Setelah itu, mereka akan mematok harga yang tidak bisa kami bayar," tambah Aalbers.