Situasi Tak Kondusif, Kemlu Minta WNI yang Akan ke Meksiko untuk Menunda Perjalanan

KBRI Mexico City mengimbau kepada seluruh WNI di wilayah terdampak untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Foto: ANTARA/REUTERS/Sergio Maldonado

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri meminta agar warga negara Indonesia (WNI) yang ingin ke Meksiko untuk menunda perjalanan.

Hal itu lantaran adanya situasi yang tidak kondusif sejumlah wilayah di Meksiko setelah tewasnya pimpinan kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel (CJNG) El Mencho.

“Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Meksiko dalam waktu dekat, diimbau agar menunda perjalanan hingga situasi keamanan dinyatakan kondusif,” ujar Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, pada Rabu (25/2).

KBRI Mexico City sendiri mengimbau kepada seluruh WNI di wilayah terdampak untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan maupun tidak melakukan aktivitas di luar rumah hingga situasi kondusif.

Mereka juga meminta WNI mengikuti arahan resmi dari otoritas setempat, serta menjaga komunikasi dengan KBRI Mexico City.

Adapun, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Mexico City dan Konsul Kehormatan RI di Guadalajara disebut terus memantau secara seksama perkembangan situasi keamanan di Meksiko.

“Berdasarkan catatan KBRI Mexico City, WNI di wilayah Jalisco berjumlah 45 orang yang didominasi oleh rohaniawan, terapis pijat profesional, serta pengusaha dan pegawai perusahaan,” kata dia.

Saat ini seluruh WNI dalam keadaan aman dan mengikuti arahan pemerintah setempat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah.

