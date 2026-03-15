Situasi Timur Tengah Memanas, Dua Seri F1 Resmi Dibatalkan
jpnn.com - Dua seri balapan Formula 1 (F1) di kawasan Timur Tengah dipastikan tidak akan digelar sesuai jadwal.
Situasi konflik yang memanas di wilayah tersebut membuat F1 mengambil langkah untuk menunda penyelenggaraan GP Bahrain dan GP Arab Saudi.
Sebelumnya, kedua balapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada April mendatang.
GP Bahrain semula direncanakan digelar pada 12 April, lalu disusul GP Arab Saudi s epekan kemudian.
Namun, kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil membuat pihak penyelenggara harus mengambil keputusan penting menjelang pelaksanaan balapan.
"Rangkaian Grand Prix di Bahrain dan Arab Saudi yang direncanakan digelar pada April tidak bisa dilaksanakan."
"Situasi di kawasan Timur Tengah memaksa penyelenggara menunda F1 beserta F2, F3, dan F1 Academy dari jadwal awal," bunyi pernyataan F1.
Pembatalan tersebut tidak hanya berdampak pada ajang F1 saja. Seri pendukung seperti Formula 2, Formula 3, hingga F1 Academy juga ikut terkena imbas dari perubahan jadwal tersebut.
