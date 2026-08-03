SixNine Padel Bandung Bikin Wako Farhan Marah, Tebang Pohon-Perizinan Juga Disorot

jpnn.com, BANDUNG - Lapangan padel 'SixNine Coffee & Dining' di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, sudah lebih dulu terbukti melakukan pelanggaran ringan, sampai akhirnya terjadi eskalasi selama penyelidikan oleh Satpol PP.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Satpol PP sudah bergerak sejak 29 Juni 2026 untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan pengelola SixNine padel itu.

Dalam kurun waktu lima hari, petugas menemukan adanya pelanggaran ringan oleh tempat padel tersebut. Sampai kemudian, akhirnya terungkap adanya penebangan 10 pohon di sana.

"Sebetulnya sudah ada sanksi sementara, tetapi sanksi itu untuk pelanggaran Perda, yaitu penggantian satu batang pohon dengan 100 bibit dan denda Rp10 juta. Denda itu sudah ada. Nah, tetapi itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli, tetapi dari 3 Juli sampai 28 Juli terjadi eskalasi. 10 pohon (ditebang), makanya tanggal 30 Juli saya hentikan, dan ini sudah meningkat sudah bukan tindak pidana ringan lagi," jelasnya.

Selain terindikasi melakukan pelanggaran berat, pihaknya juga akan memeriksa kelengkapan izin usaha yang diduga masih belum dipenuhi. Izin yang dimaksud bukan hanya perizinan mendirikan bangunan dan usaha, tetapi juga videotron yang berdiri di belakang tempat padel tersebut.

"Nah, perizinannya pada prinsipnya dibagi dua, yaitu perizinan untuk usaha lapangan padel dan kafe, serta perizinan untuk videotron yang ada di belakang," ucap dia.

"Saya, sih, kalau melihat laporan sekilas, belum komplit (perizinan). Masih ada beberapa perizinan yang masih dalam proses atau bahkan belum diproses sama sekali," tuturnya.

Sementara itu, Pemkot Bandung akan berusaha mengembalikan 10 pohon mahoni yang ditebang.