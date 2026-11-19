Sjafrie Tegaskan Pertemuannya dengan Dasco Tak Bahas soal Calon Wapres
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengaku tidak membahas isu politik saat menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang.
"Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu," kata Sjafrie seusai pertemuan, Kamis (19/11).
Sjafrie menegaskan dirinya tidak berniat dan tidak berminat membahas isu politik dalam pertemuan tersebut, termasuk ihwal kursi wakil presiden yang kosong seusai Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya.
"Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku menteri pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai salah satu nama yang ia dukung untuk menjadi calon wakil presiden, Sjafrie menegaskan tidak berada dalam kapasitas untuk menjawab hal itu.
"Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu presiden. Jadi, jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya," kata dia.
Sjafrie tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 13.50 WIB dan langsung menuju ruangan Dasco. Ia meninggalkan ruangan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB dengan didampingi Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.
Menurut Sjafrie, pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda pertahanan, termasuk rencana revisi Undang-Undang Pertahanan hingga perkembangan kegiatan pertahanan seperti pembangunan batalyon baru di berbagai daerah. Ia juga menegaskan tidak ada pembahasan mengenai penggantian Panglima TNI dalam pertemuan itu.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebut pertemuan dengan Dasco hanya bahas agenda pertahanan.
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