Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Melakukan Revitalisasi Organisasi di Kemenko Polkam

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertahanan yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan akan melakukan revitalisasi organisasi di Kemenko Polkam.

"Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Koordinator Polkam," kata Sjafrie saat jumpa pers seusai memimpin rapat koordinasi perdana sebagai menko polkam ad interim di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (9/9).

Sjafrie menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan tentang arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepadanya yang ditunjuk sebagai menko polkam ad interim.

Sjafrie mengaku diberi kewenangan mengambil langkah efektif dan efisien. Hal tersebut supaya jajaran kemenko polkam bisa bekerja dengan efektif dan efisien.

Tidak hanya di internal kemenko polkam saja, Sjafrie juga akan melakukan langkah-langkah agar koordinasi antarkementerian dan lembaga di bawah kementerian itu bisa berjalan dengan maksimal.

Namun demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara terperinci terkait revitalisasi organisasi di internal Kemenko Polkam.

Sebelumnya, kemenko polkam saat masih dipimpin Budi Gunawan memiliki banyak desk khusus untuk menangani berbagai kasus, seperti kebakaran hutan dan lahan, pemberantasan narkoba, korupsi, hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sjafrie, saat ditanya apakah desk tersebut akan dilanjutkan di era kepemimpinannya, tidak mau menjawab hal tersebut secara langsung.