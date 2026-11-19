jpnn.com, JAKARTA - SK Innovation E&S menunjukkan komitmennya dalam mendorong generasi muda Indonesia untuk mengembangkan solusi bisnis berbasis teknologi.

Upaya tersebut dilakukan guna menjawab berbagai tantangan nyata yang dihadapi masyarakat maupun sektor industri di Tanah Air.

Salah satu langkah yang dilakukan SK Innovatin melalui ajang Maju:ON 2026–27 Hackathon yang berlangsung di Hotel Le Meridien Jakarta pada 11–12 November 2026.

Ajang itu dilaksanakan bersama Ud Impact yang mempertemukan 30 tim startup dari 10 perguruan tinggi di Indonesia.

Maju:ON adalah program pengembangan kewirausahaan yang diinisiasi oleh SK Innovation E&S, perusahaan solusi energi terintegrasi yang merupakan bagian dari SK Group Korea Selatan dan dioperasikan oleh UD IMPACT.

Head of SK Innovation E&S Indonesia Dong-kun Shon mengatakan Maju:ON Hackathon tidak hanya dirancang sebagai kompetisi untuk menghasilkan ide-ide startup, tetapi juga wadah pembelajaran praktis bagi generasi muda Indonesia.

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Melalui program ini, para peserta didorong untuk mengembangkan pola pikir kewirausahaan serta mengasah kemampuan dalam memecahkan masalah dengan menghadapi berbagai tantangan nyata di pasar.

"Mereka juga diharapkan mampu menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi yang dapat menjawab kebutuhan sektor industri dan masyarakat,” ujar Dong-ku dalam siaran persnya, Kamis (19/11).