SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Belum Diterima Ditjenpas Jabar

jpnn.com, JAWA BARAT - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat ternyata belum menerima surat keputusan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terpidana Indra Kesuma alias Indra Kenz.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jabar Ishadi Maja Prayitno mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemenimipas untuk membawa kembali Indra Kenz menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

"Kami masih menunggu info dari pusat (Kemenimipas) karena nanti yang mencabut PB Indra Kenz tertuang dalam SK dari pusat," kata Ishadi dilansir Antara, Selasa (6/10).

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Menurutnya, sampai saat ini SK pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz belum diterima Kanwil Ditjenpas Jabar.

"SK pencabutan masih belum kami terima," tambahnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan merekomendasikan kepada Ditjenpas untuk menarik kembali pembebasan bersyarat (PB) Indra Kenz berdasarkan hasil investigasi setelah temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026.

"Indra Kusuma (Indra Kenz), PB direkomendasikan kepada Ditjenpas untuk ditarik kembali," beber Rudi Setiawan.

Menurutnya, hasil investigasi menemukan adanya penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pelaporan barang milik negara (BMN), serta pelanggaran sejumlah standar operasional prosedur (SOP) di Lapas Kelas IIA Cibinong.