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SK Penting bagi PPPK Paruh Waktu Diteken Malam Hari

SK Penting bagi PPPK Paruh Waktu Diteken Malam Hari
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ASN terdiri dari PPPK, PNS, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANGKA TENGAH - Ribuan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

Total, terdapat 1.292 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang bisa melanjutkan tugas pelayanan publik di daerah tersebut.

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan PPPK paruh waktu tersebut telah diperpanjang kontraknya dan kembali menjalankan tugas seperti biasa secara efektif sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

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“Semua PPPK paruh waktu sudah kami perpanjang kontraknya dan kembali bekerja seperti biasa,” kata Algafry di Koba, Rabu (30/9).

Algafry mengatakan keputusan memperpanjang kontrak dilakukan setelah pemerintah daerah mengevaluasi kinerja PPPK serta mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia dalam pemerintahan berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintah.

“Setelah kinerja mereka kami evaluasi dan berdasarkan kebutuhan SDM di pemerintahan, maka kami memutuskan tetap diperpanjang,” ujarnya.

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Menurut dia, surat keputusan perpanjangan kontrak telah ditandatanganinya sebagai dasar bagi PPPK paruh waktu untuk melanjutkan tugas pemerintahan.

“Saya sudah teken SK perpanjangan kontrak mereka, malam-malam saya tanda tangan,” katanya.

Algafry mengingatkan PPPK paruh waktu untuk menjaga integritas dan nama baik korps pegawai.

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