SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan November 2025, Langsung Disiapkan Peralihan Full Time

jpnn.com, JAKARTA - SK PPPK paruh waktu diserahkan pada November 2025. Bahkan pemerintah daerah bakal langsung menyiapkan peralihan ke PPPK full time.

Menurut Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika, memang tidak semua daerah yang langsung menyiapkan peralihan.

Namun, kata dia, paling tidak sudah ada pemda yang punya komitmen kuat meningkatkan status paruh waktu ke PPPK penuh waktu.

Contohnya, provinsi Jawa Timur yang kepala daerahnya berkomitmen untuk mengalihkan paruh waktu ke PPPK penuh waktu secara bertahap sesuai formasi yang tersedia.

"Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa berjanji segera menyiapkan peralihan paruh waktu ke PPPK penuh waktu. Regulasinya sedang disiapkan," kata Faisol yang juga ketua Aliansi R2 R3 Jatim kepada JPNN, Senin (6/10).

Dia mengungkapkan, Aliansi R2 R3 Jatim bersama Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri (FKGHN) telah bersilaturahmi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim pada 6 Oktober.

Dalam pertemuan tersebut, BKD menyampaikan, untuk proses pengajuan usul penetapan NIP PPPK paruh waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah selesai pada Jumat (6/10).

Saat ini, lanjutnya, BKD tinggal menunggu hasil penetapan NIP PPPK paruh waktu dari BKN.