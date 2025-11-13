menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » SK PPPK Paruh Waktu Terkendala Anggaran, Full Time juga Gelisah

SK PPPK Paruh Waktu Terkendala Anggaran, Full Time juga Gelisah

SK PPPK Paruh Waktu Terkendala Anggaran, Full Time juga Gelisah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengungkapkan data mengejutkan berkaitan dengan pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (10/11), Prof Zudan menyebutkan, baru sekitar 15 persen PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan.

Penyebabnya, kata Prof Zudan, karena berkaitan dengan anggaran dan dinamika politik.

Baca Juga:

“Untuk PPPK paruh waktu, dari total 1,24 juta usulan, baru 15 persen SK yang terbit karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” kata Prof Zudan, dikutip dari situs resmi BKN.

Hanya saja, tidak dijelaskan dinamika politik seperti apa yang dimaksud Prof Zudan.

Adapun soal anggaran, kemungkinan besar lantaran hampir semua pemda melakukan pengencangan ikat pinggang alias efisiensi sebagai dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) 2026.

Baca Juga:

Persentase jumlah SK PPPK Paruh Waktu yang disampaikan Prof Zudan pada Senin sudah pasti bertambah, karena hari ini sudah Kamis (13/11).

Diketahui, penerbitan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

Data resmi BKN menyebutkan, dari sekitar 1,24 juta usulan, baru sekitar 15 persen yang sudah mendapatkan SK PPPK Paruh Waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI