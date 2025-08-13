SKAI Bar & Grill Perluas Konsep Kuliner Bernuansa Tropis di Padma Resort Legian

jpnn.com, BALI - Mengangkat kembali kesuksesan destinasi kuliner Mediterania yang telah menjadi ikon di tepi pantai, Padma Hotels memperkenalkan area baru yang lebih intim dan elegan di SKAI Bar & Grill, berlokasi di Padma Resort Legian.

Perluasan ini menghadirkan pengalaman bersantap dengan dapur dan pemanggangan terbuka yang kini dinikmati dalam ruang lounge berdinding kaca, berpadu dengan lanskap hijau asri dan atmosfer yang tetap menyatu dengan pesona laut.

"Sejak dibuka, SKAI Bar & Grill menjadi favorit karena atmosfer santainya yang dipadukan dengan sajian khas Mediterania kami," ungkap General Manager Padma Resort Legian Kristanti Tannady.

Berada di salah satu sudut dari Padma Resort Legian, perluasan ini terasa seperti oasis tropis yang tenang. Ruangannya menampilkan jendela kaca besar, panel ukir bernuansa kontemporer, dan tanaman rimbun yang membingkai cahaya senja.

Perabotan dari bahan alami dengan nuansa kelabu dan krem pantai menciptakan kesinambungan visual dengan area SKAI yang asli.

"Melalui ruang baru ini, kami menghadirkan pengalaman berbeda yang tetap setia pada karakter aslinya, hanya saja kini dengan sentuhan kemewahan yang lebih segar dan eksklusif," sambung dia.

Sajian khas Mediterania tetap menjadi daya tarik utama, dari daging lembut berpadu za'atar dan sumac citrus glaze, hingga olesan pasta paprika asap yang harum.

Kehangatan pantai kini hadir dalam cara yang lebih tenang dan personal, menyatu dengan suasana alami dan aroma rempah yang menyenangkan.