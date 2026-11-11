Skandal Ijazah Gibran, Fraksi PDIP Satu Suara, Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI resmi menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) menyikapi skandal ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, yang mencuat usai putusan MA dan pertimbangan MK.

Hal demikian dikatakan Ketua fraksi PDIP di DPR RI Utut Adianto setelah seluruh legislator partai berkelir merah itu menggelar rapat pleno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

"Fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," ujar Utut, Rabu.

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Diketahui, rapat pleno fraksi PDIP di Gedung Kura-Kura pada Rabu pukul 10.00 WIB yang dihadiri 102 dari 110 legislator. Delapan lain absen akibat sakit.

Utut mengungkapkan semua anggota fraksi PDIP siap menandatangani surat usul HMP jika diperlukan demi memenuhi syrat pengajuan.

"Anggota kami 110. Nanti kalau diperlukan, 110," ujarnya.

Namun, mantan pecatur itu belum bisa menjelaskan alasan hukum fraksi PDIP memutuskan mengggunakan HMP menyikapi skandal ijazah Gibran.

"Nanti biar teman-teman dari Komisi III yang menjelaskan," ujar Utut.