Skandal Ijazah Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Pilihan Rasional bagi DPR

jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut dialog lintas partai di parlemen telah dilakukan menyikapi usul guru besar dan masyarakat sipil agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP).

"Banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat," kata dia menjawab awak media dikutip Selasa (10/11).

Diketahui, guru besar dan akademisi mengusulkan HMP setelah muncul skandal ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka usai putusan MA dan pertimbangan MK.

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Hasto menilai opsi menggunakan HMP menjadi pilihan masuk akal bagi DPR menyikapi skandal ijazah Gibran.

"Hal menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujarnya.

Toh, kata Hasto, HMP menjadi pilihan masuk akal jika melihat persoalan akibat putusan MK Nomor 90 Tahun 2023.

Termasuk, ungkap dia, HMP bisa menjawab persoalan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyokong Gibran pada Pilpres 2024.

"Berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," ujarnya.