Skandal Ijazah Tak Goyahkan Jokowi? Pengamat: Makin Ditekan, Masyarakat Malah Membela

jpnn.com, JAKARTA - Skandal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo perlu dilihat dalam konteks dinamika politik dan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Menurut pengamat politik Iyyas Subiakto, kontroversi yang berulang tidak selalu berdampak pada melemahnya dukungan terhadap seorang tokoh.

Dalam kondisi tertentu, tekanan politik justru dapat memunculkan solidaritas masyarakat, terutama dari kelompok yang menilai tokoh tersebut mendapatkan perlakuan tidak adil.

“Kalau ada orang baik terlihat ditekan maka reaksi masyarakat akan menyatu membelanya,” ujar Iyyas dalam keterangannya, Jumat (6/11).

Iyyas mengaitkan pandangan tersebut dengan perjalanan politik Jokowi, termasuk berbagai tekanan yang dihadapi menjelang dan selama kontestasi Pilpres 2024.

Ia berpandangan dinamika politik ketika itu turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Jokowi, bahkan ketika mantan presiden tersebut tidak menjadi peserta dalam pemilihan.

Menurut Iyyas, kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 menjadi salah satu peristiwa politik yang memperlihatkan bahwa dukungan terhadap figur Jokowi masih memiliki relevansi dalam peta politik nasional.

“58% hasil pilpres itu telak,” katanya.