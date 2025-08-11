SKD Sekolah Ikatan Dinas 2025 Dimulai Hari Ini, Kepala BKN Beri Pesan Khusus

jpnn.com - JAKARTA - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Ikatan Dinas 2025 dimulai hari ini, Senin 11 Agustus 2025 berlangsung hingga 26 Agustus 2025.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan pelaksanaan computer assisted test (CAT) untuk sekolah kedinasan sudah dimulai Senin (11/8).

Dia mengajak ASN BKN di mana pun bertugas untuk berdoa agar semua tugas dilancarkan Allah SWT.

"Mari berdoa agar semua tugas kita dilancarkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa. Kita layani seluruh peserta dengan ketulusan, penuh senyum, salam dan sapa," pesan Prof. Zudan kepada ASN BKN yang hari ini bertugas mengawal pelaksanaan SKD sekolah kedinasan 2025, Senin (11/8).

Dia mengimbau para ASN BKN agar menjaga kebersihan tempat acara, ruang tes yang terang dan nyaman. Toilet pun harus bersih dan kering. Jangan lupa, tempat salat harus rapih dan bersih.

Kepala BKN mewanti-wanti tim IT untuk terus waspada. Begitu pula unsur pimpinan untuk terus memonitor. "Bila ada hambatan, saya dikabari," pesan Prof. Zudan.

Dia menambahkan, jadwal pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan sebagai berikut:

1. 11 Agustus 2025 - 26 Agustus 2025, Tes SKD