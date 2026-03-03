Skema THR Bagi Pegawai, yang Belum Setahun Bekerja Wajib Tahu
jpnn.com, JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja sektor swasta wajib dibayarkan penuh paling lambat H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan besarannya THR adalah satu kali gaji, atau satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun.
Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun, THR diberikan secara proporsional.
"Jadi, THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh perusahaan secara penuh dan tidak boleh dicicil," ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/2).
THR karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja, dengan rumus:
THR: (Masa Kerja (dalam bulan)/12) x Gaji Pokok
Sebagai contoh, seorang karyawan telah bekerja selama 8 bulan dengan gaji pokok Rp 4 juta.
Maka besaran THR yang didapat adalah: (8/12) x Rp 4.000.000 = Rp 2.666.666.
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja sektor swasta wajib dibayarkan penuh paling lambat H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Swasta Wajib Bayar THR Penuh H-7 Lebaran, Dilarang Dicicil
- Hore! 850 Ribu Pengemudi Ojol Bakal Terima Bonus Hari Raya Tahun Ini
- Rp 55 Triliun untuk THR ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan
- Anggaran THR 2026 ASN dan TNI-Polri Mencapai Rp 55 Triliun, Naik 10 Persen
- Harga Daging Sapi di Bandung Tembus Rp 160 Ribu per Kg, Bapanas dan Polisi Sidak Pasar Kosambi
- 5 Berita Terpopuler: Gaduh, Hilal THR PPPK Paruh Waktu Belum Kelihatan, tetapi Kemendikdasmen Janjikan Makin Sejahtera