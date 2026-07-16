menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Skema yang Bakal Purbaya Pakai untuk Lunasi Utang Whoosh, Efektif?

Skema yang Bakal Purbaya Pakai untuk Lunasi Utang Whoosh, Efektif?

Skema yang Bakal Purbaya Pakai untuk Lunasi Utang Whoosh, Efektif?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan skema pembayaran utang segunung dari proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Purbaya mengeklaim persoalan pembiyaan utang dari mega proyek tersebut tidak mesti diambil dari APBN.

Karena itu, nantinya persoalan pembiayaan utang Kereta Cepat Whoosh ini bakal diambil alih oleh Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

"Tetapi nggak harus APBN kepakai, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (15/7).

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan lain melalui berbagai instrumen yang dimiliki.

Meski demikian, Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung.

Baca Juga:

Purbaya menyampaikan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kemenkeu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menuturkan saat ini pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh Kemenkeu ditelah ditetapkan dan tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan skema pembayaran utang segunung dari proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI