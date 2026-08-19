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Skemanya Belum Matang, 2 Merek Motor Listrik Ini Dipastikan Menerima Insentif

Skemanya Belum Matang, 2 Merek Motor Listrik Ini Dipastikan Menerima Insentif
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Presiden Prabowo saat meninjau fasilitas produksi motor listrik. Foto: biroperspresiden

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan dua merek motor listrik buatan dalam negeri, Alva dan Gesits, masuk dalam skema insentif kendaraan listrik yang tengah disiapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema tersebut masih dalam tahap pematangan, sementara anggarannya telah tersedia.

“Skemanya sedang dimatangkan, tetapi kan tadi Pak Presiden sudah menyetujui. Anggarannya sebetulnya sudah ada,” ujar Airlangga usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

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Airlangga kemudian menyebut dua merek yang mendapatkan insentif tersebut.

“Untuk produknya, salah satunya Alva, salah duanya Gesits,” kata Airlangga.

Kebijakan tersebut datang ketika pasar motor listrik nasional mulai membentuk pijakan.

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Penjualan motor listrik tercatat 17.198 unit pada 2022, kemudian naik menjadi 62.409 unit pada 2023 dan mencapai 77.078 unit pada 2024. Pada 2025, penjualannya tercatat 55.059 unit.

Sebelumnya, pemerintah juga menjalankan program bantuan pembelian kendaraan listrik roda dua.

Pemerintah memastikan dua merek motor listrik buatan dalam negeri ini masuk dalam skema insentif kendaraan listrik yang tengah disiapkan.

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