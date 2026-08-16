Skenario di Balik Gol Perdana Mariano Peralta dengan Persib Bandung, Ternyata!

jpnn.com - Pemain anyar Persib Bandung Mariano Peralta mencetak gol perdananya saat menghadapi Sabah FC.

Dalam turnamen Dewata Challenge Series 2026 itu, Peralta mencetak gol melalui titik putih setelah dilanggar pemain lawan di kotak penalti.

Pelatih Persib Igor Tolic optimistis lini serang timnya akan makin tajam musim ini. Hal itu terlihat dari sejumlah peluang yang mampu diciptakan para penyerang saat menghadapi Sabah FC

Kehadiran Peralta diharapkan mampu menambah ketajaman lini depan Persib yang musim lalu belum maksimal.

"Ketika Anda memiliki pemain di lini depan, makin cepat mereka mencetak gol, makin baik untuk semua orang," kata Igor, Minggu (16/8/2026).

Juru taktik asal Kroasia itu juga senang karena bukan hanya Peralta yang mampu mencetak gol. Luka Menalo dan Beckham Putra turut mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi klub asal Malaysia tersebut.

Lebih lanjut, Igor mengungkapkan cerita di balik eksekusi penalti Peralta.

Setelah pemilik nomor punggung 10 itu dilanggar di kotak penalti, para pemain sempat berdiskusi mengenai sosok yang akan menjadi eksekutor.