Skenario Maduro Dalam Nasionalisasi Perusahaan Minyak Venezuela

jpnn.com - Semua yang terlihat bukan peristiwa yang sebenarnya terjadi.

China tampaknya kurang waspada dalam melakukan investasi migas di Venezuela.

Aspek geografi dan geopolitik tampaknya tidak diperhitungkan secara matang.

Boleh dikatakan bahwa investasi China di Venezuela itu masuk perangkap.

Venezuela adalah negara dengan sejarah konflik politik yang panjang dan sangat dinamis.

Semua dilatar belakangi oleh kekayaan minyak negara tersebut yang sangat besar.

Mereka memproduksi minyak 3 juta barel per hari, mencapai 5-6 kali produksi minyak Indonesia.

Dinamika politik Venezuela selalu berkaitan dengan Amerika Serikat (AS).